Марсель, Франция, 5 февраля 2021, 11:54 — REGNUM Бывший главный тренер «Севильи» и сборной Аргентины Хорхе Сампаоли близок к тому, чтобы возглавить «Марсель». Об этом 5 февраля сообщает AS.
По информации издания, стороны уже согласовали детали контракта. При этом Сампаоли согласился возглавить «Марсель», но перед этим планирует завершить сезон с бразильским клубом «Атлетико Минейро».
В Бразилии до конца сезона осталось четыре матча, поэтому Сампаоли сможет перейти в «Марсель» примерно через месяц.
Напомним, ранее в отставку с поста главного тренера «Марселя» подал португальский специалист Андре-Виллаш Боаш.
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