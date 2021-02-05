Лондон, , 11:37 — REGNUM Лондонский «Челси» рассматривает вариант возвращения полузащитника Эдена Азара из мадридского «Реала». Об этом 5 февраля сообщает Defensa Central.

Отмечается, что «Челси» включил Азара в список возможных приобретений, несмотря на его проблемы со здоровьем.

При этом лондонский клуб рассчитывает вернуть 30-летнего игрока со значительной скидкой. Летом 2019 года «Челси» отпустил Азара в «Реал» за €100 млн, а теперь готов заплатить за него около €40−50 млн.

В текущем сезоне Азар, испытывающий проблемы из-за травм, сыграл всего в восьми матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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