Мадрид, , 11:29 — REGNUM Мадридский «Реал» выставил защитника Марсело на трансфер. Об этом 5 февраля сообщает El Chiringuito.

Отмечается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на Марсело. Поэтому 32-летний бразильский игрок может покинуть клуб уже ближайшим летом.

«Реал» хочет продать Марсело в летнее трансферное окно, чтобы через год не отпускать его бесплатно по истечении срока контракта.

Марсело играет за «Реал» с 2007 года. Он провёл за «королевский клуб» 517 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 100 результативных передач. В составе клуба он стал пятикратным чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.