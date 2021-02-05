Лондон, , 11:12 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разработал изменения формата Лиги чемпионов. Как 5 февраля сообщает Sky Sports, Английская премьер-лига (АПЛ) представила этот проект своим акционерам.

Отмечается, что предпочтительный вариант УЕФА предусматривает отказ от нынешнего формата групповой стадии Лиги чемпионов, сейчас 32 команды разбиты на восемь групп.

На замену должна прийти система, в которой 32 клуба будут играть с 10 различными соперниками, а все команды будут находиться в одной сводной таблице.

При этом могут увеличить количество команд с 32 до 36, а также изменить расчёт коэффициентов, используемых для посева команд при жеребьёвке.

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