Мельбурн, Австралия, , 11:02 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над второй ракеткой мира румынкой Симоной Халеп в четвертьфинале турнира в Мельбурне. Встреча продолжалась 1 час и завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Александрова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, ни одной ошибки на подаче и один брейк.

В полуфинале турнира Александрова сыграет с эстонской теннисисткой Кайей Канепи.

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