Москва, , 10:50 — REGNUM Все российские биатлонисты допущены к участию в чемпионате мира. Об этом 5 февраля сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Отмечается, что все спортсмены допущены к турниру в качестве команды Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее СБР по просьбе IBU предоставил расширенную заявку команды на тот случай, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) откажет кому-то из спортсменов или тренеров в участии в соревнованиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат мира. В мужскую и женскую команду вошли по шесть спортсменов.

Чемпионат мира состоится 10−21 февраля в Поклюке (Словения). В связи с санкциями WADA российские биатлонисты выступят без государственных символов в качестве команды СБР.

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