Мельбурн, Австралия, , 10:42 — REGNUM Жеребьёвка женской сетки Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) состоялась 5 февраля в Мельбурне.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге сыграет с третьей ракеткой мира Наоми Осакой (Япония).

Екатерина Александрова (29) сыграет с Мартиной Тревизан (Италия), Светлана Кузнецова — с Барборой Стрыцовой (Чехия), Маргарита Гаспарян — с испанкой Гарбинье Мугурусой (14).

Людмила Самсонова встретится с Паулой Бадосой (Испания), Дарья Касаткина — с Кэти Бултер (Великобритания), Валерия Савиных — с Ализе Корне (Франция).

Анастасия Потапова выйдет на корт с американкой Элисон Риске (24), Вера Звонарёва — с Еленой Рыбакиной (17) из Казахстана, Вероника Кудерметова (32) — с Мартой Костюк (Украина). Кроме того, две российские теннисистки Варвара Грачёва и Анна Блинкова сыграют друг с другом.

Первая ракетка мира Эшли Барти (Австралия) сыграет с Данкой Ковинич (Черногория), румынка Симона Халеп (2) — с Лизетт Кабрерой (Австралия), а действующая чемпионка Australian Open Софья Кенин (4) — с Мэддисон Инглис (Австралия).

Турнир пройдёт с 8 по 21 февраля.

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