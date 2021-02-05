Мельбурн, Австралия, , 10:32 — REGNUM Жеребьёвка мужской сетки Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) состоялась 5 февраля в Мельбурне.

Даниил Медведев, который является четвёртой ракеткой мира, сыграет в первом круге с Вашеком Поспишилом (Канада), Андрей Рублёв (7) — с Янником Ханфманом (Германия), Карен Хачанов (19) — с Александром Вукичем (Австралия).

Кроме того, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин, пробившиеся на турнир через квалификацию, встретятся с Джанлукой Маджером (Италия) и Ильёй Ивашко (Белоруссия) соответственно.

Первая ракетка мира, действующий чемпион Australian Open Новак Джокович сыграет с Жереми Шарди (Франция), испанец Рафаэль Надаль (2) — с Ласло Джере (Сербия), австриец Доминик Тим (3) — с Михаилом Кукушкиным (Казахстан).

Турнир пройдёт с 8 по 21 февраля.