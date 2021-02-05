Мельбурн, Австралия, , 10:21 — REGNUM Сборная России сыграет с командой Германии в полуфинале мужского теннисного турнира АТР Cup. Это стало известно, после того, как немецкая команда 5 февраля обыграла сборную Сербии.

В первой игре Ян-Леннард Штруфф победил Душана Лайовича со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Во второй встрече Александр Зверев проиграл Новаку Джоковичу со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 5:7.

Во встрече парного разряда Штруфф и Зверев одержали победу над Джоковичем и Николой Качичем со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 10:7.

Таким образом, сборная Германии заняла первое место в группе А и вышла в полуфинал АТР Cup, где встретится со сборной России, которая ранее выиграла группу D. Во втором полуфинале сыграют команды Испании и Италии. Оба матча пройдут 6 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Даниил Медведев вывел сборную России в полуфинал ATP Cup