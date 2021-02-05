Лиссабон, , 09:44 — REGNUM Российский вратарь португальского футбольного клуба «Белененсеш» Станислав Крицюк пожелал здоровья защитнику «Порту» Нану и объяснил, как произошло их столкновение. Об этом 5 февраля он написал в Instagram.

«Первое и самое главное: я надеюсь, что с Нану всё будет хорошо, что он поправится, будет полностью здоров и снова в скором времени выйдет на поле», — написал Крицюк.

Также он рассказал, что получает много оскорблений в свой адрес через интернет и поэтому хочет объяснить эпизод.

«В Нану я не влетал руками или кулаками, как иногда может показаться на фото или с определённых ракурсов. Нану влетел в меня сбоку, и мы ударились головами», — отметил вратарь.

Он добавил, что в его действиях не было злого умысла. Это был игровой момент, в результате которого он бы мог оказаться на месте Нану, но ему повезло больше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения Нану потерял сознание. После этого машина скорой помощи увезла его в больницу.

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