Колумбус, США, 5 февраля 2021, 09:06 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.
В составе «Коламбуса» шайбы забросили нападающие Оливер Бьёркстранд, Джек Рослович, Патрик Лайне и Кэм Аткинсон. Российский форвард Михаил Григоренко отметился результативной передачей.
У «Далласа» точными бросками отметились нападающие Роопе Хинц, Джейсон Дикинсон и Джейми Бенн. Российский форвард Александр Радулов отдал три голевых паса.
В настоящее время «Коламбус» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 13 очков. «Даллас» идёт на шестом месте с 11 очками.
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