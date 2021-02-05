Колумбус, США, , 09:06 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Коламбуса» шайбы забросили нападающие Оливер Бьёркстранд, Джек Рослович, Патрик Лайне и Кэм Аткинсон. Российский форвард Михаил Григоренко отметился результативной передачей.

У «Далласа» точными бросками отметились нападающие Роопе Хинц, Джейсон Дикинсон и Джейми Бенн. Российский форвард Александр Радулов отдал три голевых паса.

В настоящее время «Коламбус» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 13 очков. «Даллас» идёт на шестом месте с 11 очками.

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