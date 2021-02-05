Чикаго, США, , 09:00 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе «Чикаго» дубль оформил форвард Алекс Дэбринкэт. Ещё по шайбе забросили Матиас Янмарк, Доминик Кубалик, Эндрю Шоу и Патрик Кейн.

У «Каролины» российский нападающий Андрей Свечников забил гол и отдал результативную передачу. Также отличились Себастьян Ахо, Нино Нидеррайтер и Брок Макгинн.

В настоящее время «Чикаго» занимает пятое место в Центральном дивизионе, на счету команды 12 очков. «Каролина» идёт на четвёртом месте с 12 очками.

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