Нью-Йорк, США, , 08:30 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Рейнджерс» дубль оформил форвард Райан Строум. Ещё по шайбе забросили защитник Энтони Битетто и российский нападающий Павел Бучневич, а Артемий Панарин отдал три результативных передачи.

У «Вашингтона» точными бросками отметились форварды Карл Хагелин и Александр Овечкин.

В настоящее время «Рейнджерс» занимают шестое место в Восточном дивизионе, на счету команды 10 очков. «Вашингтон» идёт на третьем месте с 15 очками.

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