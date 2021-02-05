Севилья, Испания, , 08:21 — REGNUM «Атлетик» (Бильбао) одержал победу над «Бетисом» в матче ¼ финала Кубка Испании. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 1:1 (4:1 — по пенальти).

На 84-й минуте нападающий «Бетиса» Хуанми открыл счёт. «Атлетик» смог отыграться на 94-й минуте благодаря голу полузащитника Рауля Гарсии.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Атлетика», которые реализовали все свои удары, в то время как их соперники не забили два 11-метровых из трёх.

Таким образом, «Атлетик» вышел в полуфинал Кубка Испании.

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