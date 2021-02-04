Москва, , 23:44 — REGNUM ЦСКА может усилить линию полузащиты. Согласно информации «Спорт-Экспресс», клуб интересуется игроком норвежского «Стабека» Эмилем Бохиненом.

Сегодня, 4 февраля, агент полузащитника Торгир Бьярманн подтвердил информацию о том, что футболист ведет переговоры с другим клубом.

«Пока все настолько конкретно, что Эмилю Бохинену разрешено поговорить с этим клубом. Посмотреть, будет ли это интересным. Если он захочет, мы попробуем найти решение. Мы не так далеки от этого, но последнее слово остается за ним», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появилась информация, что московский клуб готов заплатить за 21-летнего полузащитника компенсацию в размере 1 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,3 миллиона.

В составе «Стабека» Бохинен провел 73 матча и набрал 19 (9+10) очков по системе «гол+пас».