Турин, Италия, , 23:36 — REGNUM Защитник туринского «Ювентуса» Данило перед матчем 21-го тура против «Ромы» оценил шансы соперника на победу в чемпионате Италии.

«Я считаю, что"Рома" — одна из лучших команд Италии, потому что у них сильный тренер и качественные игроки. Думаю, они могли бы взять скудетто», — приводит слова футболиста Sky Sport Italia.

На данный момент «Рома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 44 очка после 20 туров. «Милан», занимающий первую строчку, имеет на свой счету 50 очков. «Ювентус» с 39-ю баллами идет на четвертом месте.

Данило провел в текущем розыгрыше чемпионата 18 матчей и набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас».