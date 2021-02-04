Мюнхен, Германия, , 23:16 — REGNUM Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер заявил, что «мюнхенцы» намерены выиграть клубный чемпионат мира.

«Турнир представляет для нас возможность завершить тот невероятно успешный путь, начавшийся с победы в Лиге чемпионов прошлым летом. Мы хотим увенчать этот выдающийся год победой в клубном чемпионате мира.

Мы очень амбициозны и хотим взять этот титул. В этом турнире примут участие лучшие команды из континентальных футбольных ассоциаций. Будучи европейской командой, мы, безусловно, фавориты. Мы хотим соответствовать этой роли и взять кубок. Но это точно будет вызов», — приводит слова хавбека официальный сайт «Баварии».