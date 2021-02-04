Уфа, , 22:38 — REGNUM Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Родин Амиров дал комментарий после победного матча против рижского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча завершилась победой «уфимцев» со счетом 5:4 по результатам серии буллитов.

«Хороший первый период. Потом играли не так, как нам сказали. «Динамо» отыгралось, но мы выиграли по буллитам. Недооценки соперника не было, просто мы отошли от своей системы.

Своей игрой недоволен, есть моменты, в которых надо добавлять. Доволен игровым времен, буду оправдывать его», — приводит слова хоккеиста «ГорОбзор».