Торонто, Канада, , 22:25 — REGNUM Клуб НБА «Торонто Рэпторс» на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с генеральным менеджером Бобби Уэбстером. 36-летний специалист подписал соглашение на несколько лет, точный срок действия договора пока не разглашается.

По данным журналиста Эдриана Воджнаровски, «Торонто» еще не достиг договоренности о новом соглашении с президентом по баскетбольным операциям Масаи Уджири. Его контракт с клубом истекает в конце этого сезона. «Торонто» продолжает вести с ним переговоры.