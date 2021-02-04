Лейпциг, Германия, , 21:56 — REGNUM «РБ Лейпциг» не сможет принять на своем поле первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем».

Согласно информации Sky Sports, правительство Германии запретило въезд на свою территорию из стран, где были зафиксированы случаи матировавшего коронавируса, за исключением своих граждан. Это правило действительно до 17 февраля.

Следовательно, запрет распространяется и на «Ливерпуль», который по этой причине не сможет приехать в Германию для проведения матча.

Официальный сайт УЕФА передает, что встреча может пройти на территории Англии или на нейтральном поле. Ранее в СМИ появлялась информация, что если «Лейпциг» не сможет найти другое место для проведения встречи, то клуб накажут техническим поражением со счетом 3:0.