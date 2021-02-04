Флоренция, Италия, , 21:42 — REGNUM Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала полную заявку команды на матч с «Интером», который состоится 5 февраля в рамках 21-го тура чемпионата Италии.

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Кокорина был впервые включен в заявку команды с момента своего перехода. Напомним, что он стал игроком итальянской команды во второй половине января.

Россиянин пропустил матч с «Торино» из-за того, что ему требовалось получение на работу в Италии.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах РПЛ за «Спартак» и набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас».