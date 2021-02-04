Уфа, , 20:50 — REGNUM Уфимский «Салават Юлаев» принял на своем льду рижское «Динамо» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась победой хозяев по серии послематчевых буллитов со счетом 5:4.

В составе «Салавата» по голу на свой счет записали Родион Амиров, Павел Коледов, Петр Хохряков и Теему Хартикайнен. У гостей отличились Янис Сваненбергс, Глеб Зырянов, Микс Индрашис и Денис Паршин.

Победный буллит забросил нападающий «уфимцев» Маркус Гранлунд. Текущий сезон является дебютным для финского форварда в лиге, на данный момент на его счету 50 (23+27) очков в 44 матчах.

«Салават Юлаев» уже гарантировал себе путевку в плей-офф Кубка Гагарина и, набрав 71 очко в 54 матчах, занимает четвертое место Восточной конференции. Рижское «Динамо» — последняя команда Запада с 25 очками в 52 матчах.