Барселона, Испания, 4 февраля 2021, 20:20 — REGNUM Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси, у которого этим летом истекает действие контракта, пока не вел переговоры с другими клубами.
Согласно информации портала Goal.com, аргентинский форвард еще не контактировал с представителями «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Напомним, что ранее в СМИ активно обсуждался вопрос возможного перехода Месси в один из этих клубов.
33-летний игрок хочет сообщить о решении касательно своего будущего в каталонском клубе в конце этого сезона.