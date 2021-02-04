Барселона, Испания, , 20:20 — REGNUM Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси, у которого этим летом истекает действие контракта, пока не вел переговоры с другими клубами.

Согласно информации портала Goal.com, аргентинский форвард еще не контактировал с представителями «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Напомним, что ранее в СМИ активно обсуждался вопрос возможного перехода Месси в один из этих клубов.

33-летний игрок хочет сообщить о решении касательно своего будущего в каталонском клубе в конце этого сезона.