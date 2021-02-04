Красноярск, , 19:13 — REGNUM Тренер Александр Жулин высказался о судейском скандале вокруг оценок Егора Рухина, разгоревшемся на юниорском чемпионате России (ЧР).

«Эти вопросы изначально к судейской панели, если было — не доглядели. Подобное случается редко. … У меня было такое с Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьёвым, мы проиграли короткий танец, а позже нам сказали, что в подсчётах что-то не так. Пересмотрели и отдали нам I место», — передает слова Жулина «Чемпионат».

Он также призвал изучить вопрос и разобраться: имела ли место спланированная ошибка или её можно объяснить человеческим фактором.

Напомним, на юниорском ЧР по фигурному катанию во время произвольной программы в соревновании мужчин произошёл скандал из-за оценки Егора Рухина.

Судейская бригада не засчитала фигуристу сальхов в четыре оборота. Но позже бригада арбитров пересмотрела данный эпизод и выставила Рухину более высокую оценку — 154,70 балла, которая помогла ему занять III место.