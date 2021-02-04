Красноярск, , 18:53 — REGNUM На юниорском чемпионате России (ЧР) по фигурному катанию во время произвольной программы в соревновании мужчин произошёл скандал из-за оценки Егора Рухина. Бригада судей изначально не засчитала фигуристу сальхов в 4 оборота, посчитав, что он совершил только 3. Об этом 4 февраля сообщает «Р-Спорт».

Однако позже бригада арбитров пересмотрела данный эпизод и выставила Рухину более высокую оценку — 154,70 балла, которая помогла ему занять III место.

А фигурист Евгений Семененко одержал победу на юниорском ЧР в Красноярске. В произвольной программе он получил 160,24 балла и набрал по сумме двух прокатов 247,37 балла.

II место занял Александр Голубев (236,58), тройку замкнул Егор Рухин (235,71).