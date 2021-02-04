Красногорск, 4 февраля 2021, 17:35 — REGNUM Хоккеист клуба «Торпедо» Кирилл Ураков забросил две шайбы в меньшинстве в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Витязем» — 6:3.
https://twitter.com/khl/status/1357321005950242816
Нападающий поразил чужие ворота в конце II и III периодов.
Он стал восьмым хоккеистом в истории КХЛ, которому удалось дважды отличиться в меньшинстве в рамках одной встречи.
В текущем сезоне Ураков провел 48 матчей в КХЛ, в которых набрал 10 (7+3) очков.