Красногорск, , 17:35 — REGNUM Хоккеист клуба «Торпедо» Кирилл Ураков забросил две шайбы в меньшинстве в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Витязем» — 6:3.

https://twitter.com/khl/status/1357321005950242816

Нападающий поразил чужие ворота в конце II и III периодов.

Он стал восьмым хоккеистом в истории КХЛ, которому удалось дважды отличиться в меньшинстве в рамках одной встречи.

В текущем сезоне Ураков провел 48 матчей в КХЛ, в которых набрал 10 (7+3) очков.