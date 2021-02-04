Вашингтон, , 17:26 — REGNUM Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тимур Валиев оценил вероятность боя с братом Хабиба Нурмагомедова — Умаром. Об этом 4 февраля сообщает Sport24.

«Меньше всего хочется драться с ним, и с пацанами, с которыми ты дружишь. Если дойдет до того, что мы приблизимся к поясу, там уже решим, как и что будет», — отметил Валиев.

Кстати, в ночь на 7 февраля Валиев проведет поединок против Мартина Дэя (США).

Ранеее Умар Нурмагомедов обратился к президенту промоушена Дэйне Уайту. По словам бойца, он готов снова драться.

«Я снова готов драться», — подписал Умар фотографию, на которой он запечатлен вместе с Уайтом.

25-летний Умар Нурмагомедов в январе провел первый поединок в UFC. Он победил Сергея Морозова (Казахстан) удушающим приемом во II раунде.