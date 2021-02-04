Москва, , 15:22 — REGNUM Сборная России должна попасть по топ-10 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) к 2030 году. Об этом 4 февраля заявил журналистам президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Цель попасть в десятку лучших команд мира указана в презентации Дюкова. В настоящее время сборная России занимает 39-е место в рейтинге ФИФА.

Также в качестве целей указаны стабильное участие в плей-офф всех турниров, повышение в классе Лиги наций и запуск национального центра сборных.

Напомним, осенью сборная России завершила выступление в Лиге наций, не сумев пробиться в лигу A из лиги B.

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