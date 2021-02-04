Москва, , 15:16 — REGNUM Лимит на легионеров в российском футболе на данный момент отменить невозможно. Об этом 4 февраля заявил журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Зная позицию Минспорта, предположить согласование отмены лимита на легионеров в футболе невозможно», — сказал Дюков.

По его словам, сейчас нельзя обойтись без лимита, но прийти к его отмене можно будет, когда заработает система подготовки спортивного резерва

Напомним, сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит на легионеров в формате «8+17», т. е. в заявке каждого клуба может быть не более восьми иностранных игроков.

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