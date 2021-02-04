Москва, , 14:47 — REGNUM Матч сборных России и Хорватии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 может пройти на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом 4 февраля заявил журналистам президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Футбольный мяч на поле

«Что касается арен ЧМ-2018, мы стараемся загружать их матчами сборной и Кубка России», — сказал Дюков.

Он отметил, что в 2020 году РФС не мог позволить себе проводить в «Лужниках» матчи без зрителей, но сейчас постарается провести там некоторое количество игр.

Вероятно, первым матчем в «Лужниках» станет встреча сборных России и Хорватии.

Напомним, в отборочной группе на ЧМ-2022 сборная России сыграет с командами Хорватии, Кипра, Словакии, Словении и Мальты. 24 марта пройдёт первый матч — в гостях со сборной Мальты, а 27 марта — дома с командой Словении.

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