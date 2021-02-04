Москва, , 14:39 — REGNUM В состав исполкома Российского футбольного союза (РФС) избраны владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, президент ЦСКА Евгений Гинер и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун.

Выборы состоялись в ходе конференции РФС, которая прошла 4 февраля в Москве. Всего в исполком РФС вошли 26 человек.

Федун и Гинер были выдвинуты в исполком РФС в качестве кандидатов президентом РФС Александром Дюковым, а не Российской премьер-лигой (РПЛ).

В декабре 2020 года РПЛ на общем собрании поддержала трёх других кандидатов — Галицкого, а также гендиректора казанского «Рубина» Рустема Сайманова и президента «Динамо» Юрия Соловьёва.

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