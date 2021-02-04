Мельбурн, Австралия, , 14:31 — REGNUM Матчи на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне пройдут в новом формате. Об этом 4 февраля сообщает Ubitennis.

Встречи возобновятся 5 февраля. Теннисистки будут играть по два сета, а третий, если он будет необходим, пройдёт в формате тай-брейка до 10 очков.

При этом матчи на мужских турнирах ATP, а также на ATP Cup, продолжатся в традиционном формате.

4 февраля турниры в Мельбурне были прерваны из-за того, что у сотрудника одного из отелей, в котором живут теннисисты, был обнаружен коронавирус. Игроки и персонал, которые находятся в отеле, были изолированы и теперь проходят тестирование.