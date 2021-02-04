Екатеринбург, , 14:20 — REGNUM В 2021 году в Екатеринбурге состоится международный фестиваль «Где встречается спорт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Фестиваль организуют при поддержке фонда United Through Sports. Мероприятие пройдёт в рамках всемирного саммита спорта и бизнеса «СпортАккорд» в мае 2021 года.

В рамках фестиваля в городе развернут 30 площадок в Историческом сквере, там представят разные виды спорта и известных спортсменов. Мероприятие «станет большой площадкой для коммуникации, обмена опытом, поиска новых друзей», уверен министр спорта региона Леонид Рапопорт.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит бизнеса и спорта «СпортАккорд» пройдёт в Екатеринбурге с 23 по 28 мая 2021 года.

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