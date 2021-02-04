Москва, , 13:23 — REGNUM Россия готова тестировать болельщиков на коронавирус перед матчами чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом 4 февраля заявил журналистам гендиректор российской части оргкомитета Алексей Сорокин.

«Российская сторона заявила УЕФА, что готова теоретически к тестированию болельщиков», — сказал Сорокин.

Он добавил, что сложность вопроса вакцинации состоит в том, что в нём всё завязано на политические аспекты: кто чью вакцинацию признаёт или не признаёт, будет ли паспорт вакцинации и т.д.

Напомним, Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Четыре матча будут проведены в Санкт-Петербурге.

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