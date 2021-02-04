Москва, , 13:14 — REGNUM Российские футбольные клубы должны вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА к 2025 году. Об этом 4 февраля заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на конференции организации.

«К 2025 году нам надо постараться вернуть себе шестое место», — сказал Дюков.

По его словам, надо учиться развиваться в условиях ограниченных финансов. Кроме того, есть резервы для увеличения продажи телевизионных прав и привлечения новых партнёров и спонсоров.

Напомним, Россия завершила 2020 год на седьмом месте в рейтинге УЕФА, пропустив вперед Португалию. Тем самым Россия теперь может заявить шесть клубов для участия в европейских турнирах, тогда как раньше было семь.

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