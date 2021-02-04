Москва, , 13:00 — REGNUM На новый четырехлетний срок переизбран президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Выборы состоялись 4 февраля на внеочередной конференции РФС в Москве.

Дюков, который является председатель правления «Газпромнефти», был единственным кандидатом на главы РФС. Он переизбран единогласно.

Дюков занимает этот пост с февраля 2019 года. С 2014 года он входит в состав исполкома РФС, руководил комитетом программ развития футбола.

С 2008 по 2017 год Дюков был президентом санкт-петербургского «Зенита», а с 2017 по 2019 год возглавлял совет директоров клуба.

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