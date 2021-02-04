Москва, , 11:45 — REGNUM Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратился к главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову. Об этом 4 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Инфантино.

Инфантино поблагодарил Дюкова за работу, обратившись к нему перед выборами на пост президента РФС, которые должны состояться 4 февраля на внеочередной конференции организации.

«Дорогой Саша, позволь мне поздравить тебя и поблагодарить за важную работу и прекрасное сотрудничество в течение последних двух лет», — говорится в сообщении.

Инфантино отметил, что Дюков является единственным кандидатом на пост президента РФС, поэтому сразу пожелал ему «всего наилучшего» на период следующего срока полномочий.

«Футбол же, как и всегда, принесёт радость, счастье и надежду людям по всей России и по всему миру, как мы сделали это два года назад во время этого потрясающего чемпионата мира, самого лучшего чемпионата мира по футболу 2018 года в России!» — добавил Инфантино.

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