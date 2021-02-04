Шарлотт, США, , 11:28 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:111.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов.

В составе «Шарлотт» наибольшую результативность показали Ламело Болл и Гордон Хэйворд, набравшие по 22 очка.

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