Милуоки, США, , 11:20 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 130:110.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Индианы» Домантас Сабонис, сделавший дабл-дабл из 33 очков и 12 подборов.

В составе «Майами» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого трипл-дабл из 21 очка, 14 подборов и 10 результативных передач.

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