Москва, , 11:02 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат мира. Об этом 3 февраля сообщил главный тренер Валерий Польховский.

В мужскую команду вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Карим Халили.

В женскую команду включены Евгения Павлова, Светлана Миронова, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина и Ирина Казакевич.

На чемпионате мира российские биатлонисты выступят без флага и гимна России.

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