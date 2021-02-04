Москва, , 10:16 — REGNUM Фигуристка Майя Хромых, которая является ученицей школы Этери Тутберидзе, заменит Алёну Косторную на командном Кубке Первого канала в Москве. Об этом 4 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Косторную на Кубке Первого канала заменит Хромых», — говорится в сообщении.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что Косторная, которая тренируется в академии Евгения Плющенко, не выступит на турнире из-за незавершённого восстановления после болезни.

14-летняя Хромых заняла пятое место на чемпионате России, который прошёл в декабре в Челябинске. 17-летняя Косторная пропустила эти соревнования.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 5 по 7 февраля.