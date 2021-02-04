Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о летней Олимпиаде в Токио (Япония), рассказала о зимних Играх в Пекине (Китай).

«В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийским играм в Пекине», — сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о том, «будет ли для американской сборной безопасно отправиться в Токио».

Напомним, ранее в Японии опубликовали правила для международных федераций по безопасности в связи с распространением коронавируса, в которых нет ясного ответа на вопрос, должна ли быть обязательная вакцинация перед ОИ.

Как сообщало ИА REGNUM, Олимпийские игры проведут летом 2021 года, они должны начаться 23 июля и продлиться до 8 августа. Организаторы Олимпиады запретили болельщикам петь и кричать — им разрешены только аплодисменты.

В составлении правил поведения принимали участие Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Игр.

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