Филадельфия, США, , 09:18 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Бостона» хет-трик оформил нападающий Давид Пастрняк, а в овертайме победную шайбу забросил форвард Патрис Бержерон.

У «Филадельфии» точными бросками отметились форварды Кевин Хейз, Якуб Ворачек и Джоэль Фараби.

В настоящее время «Бостон» занимает первое место в Восточном дивизионе, на счету команды 16 очков. «Филадельфия» идёт на втором месте с 16 очками.

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