Тампа, США, , 09:13 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Тампы» шайбы забросили защитники Виктор Хедман и Райан Макдона и нападающие Энтони Чирелли, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Российский защитник Михаил Сергачёв отдал одну результативную передачу.

У «Детройта» точным броском отметился форварды Энтони Манта.

В настоящее время «Тампа» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 13 очков. «Детройт» идёт на восьмом месте с шестью очками.

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