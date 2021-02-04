Саратов, , 09:03 — REGNUM В Саратове открыли новый бадминтонный комплекс, построенный по нацпроекту «Демография». Торжественные мероприятия по этому поводу прошли накануне, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее бадминтонная школа располагалась на окраине города, а в здании не могли разместиться все желающие. В новом комплексе появились соответствующие возможности для тренировок. Теперь мы можем принимать гостей со всей России, заявил на церемонии открытия губернатор Валерий Радаев.

Одновременно спортом смогут заниматься более 80 человек. Штат бадминтонного центра полностью укомплектован, набран тренерский состав и подготовлено расписание тренировок спортсменов.

4 февраля на новой спортплощадке пройдут Всероссийские соревнования «Хрустальный волан», участие в которых примут почти 250 человек.

ИА REGNUM напоминает, на аэродроме в селе Терновка Саратовской области с 10 по 12 апреля пройдет этап чемпионата России по мотоспорту.

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