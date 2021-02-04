Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с генеральным секретарем Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым заявил о готовности принять чемпионат Европы по этому виду спорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам руководителя региона, Бурятия в этой сфере идёт вперёд уверенными шагами. Так, ранее в Улан-Удэ был проведён чемпионат мира по женскому боксу.

«Надеемся, что и в дальнейшем не менее крупные соревнования будут проходить в Бурятии. У нас есть амбиции на чемпионат Европы. Мы понимаем, что это конкурсная процедура и будет отбор», — отметил глава.

Он добавил также, что в республике в рамках нацпроекта «Демография» построено более 30 новых объектов. Часть из них предназначена для занятий боксом.

Кирилл Щекутьев, в свою очередь, заметил, что Бурятия является одним из лидеров в России по боксу. Идею о проведении здесь чемпионата Европы он назвал «интересной», обещав полнейшую поддержку.