Гранада, Испания, , 08:46 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Гранадой» в матче ¼ финала Кубка Испании. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 5:3.

«Гранада» до конца матча вела в счёте с разницей в два мяча, отличились полузащитник Кенеди (33) и форвард Роберто Сольдадо (47). Но «Барселоне» удалось отыграться благодаря голам Антуана Гризманна и Жорди Альбы.

В овертайме Гризманн оформил дубль и вывел «Барселону» вперёд, но хавбек «Гранады» Феде Вико реализовал пенальти.

После этого «Барселона» смогла забить ещё два гола. Отличился полузащитник Френки де Йонг, а затем Альба сделал дубль и установил окончательный счёт.

Таким образом, «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании.

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