Бирмингем, Великобритания, , 08:18 — REGNUM «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Вест Хэма» дубль оформил полузащитник Джесси Лингард, ещё один гол забил хавбек Томаш Соучек. У «Астон Виллы» отличился нападающий Олли Уоткинс.

На сегодняшний день «Вест Хэм» занимает пятое место в АПЛ, на счету команды 38 очков. «Астон Вилла» идёт на девятом месте с 32 очками.

Читайте также: «Ливерпуль» проиграл второй домашний матч подряд в АПЛ