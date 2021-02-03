Марсель, Франция, , 23:32 — REGNUM «Марсель» занимается поиском нового главного тренера. Напомним, что ранее с этого поста был уволен португальский специалист Андре Виллаш-Боаш.

Согласно информации ESPN, селекционеры французского клуба рассматривают нынешнего наставника «Атлетико Минейро» Хорхе Сампаоли. Срок его контракта с бразильским клубом истекает в конце 2021 года, но у «Марселя» будет возможность выкупить специалиста за 800 тысяч долларов, прописанные в качестве отступных в контракте тренера.

Одним из главных достижений Сампаоли в тренерской карьере является победа со сборной Чили на Кубке Америки в 2015 году. Также он возглавлял сборную Аргентины и «Севилью».