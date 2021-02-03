Мытищи, Московская область, , 22:34 — REGNUM «Куньлунь» принял на своем льду московский «Спартак» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Мытищах и завершилась победой «красно-белых» со счетом 5:3.

В составе «Спартака» отличились нападающие Мартин Бакош, Лукаш Радил, Анатолий Никонцев, Сергей Широков и защитник Артем Сериков. У хозяев по голу на свой счет записали Райан Спроул, Вячеслав Лещенко и Хантер Шинкарек.

Московский «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 52 матчах. «Куньлунь» идет на 12-м месте на Востоке с 30 очками на счету.